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National Grid
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National Grid Зарплати

Діапазон зарплат National Grid коливається від $61,152 у загальній компенсації на рік для Інженер-хімік на нижньому кінці до $238,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників National Grid. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Науковець даних
Median $154K
Інженер-програміст
Median $142K
Бізнес-аналітик
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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Аналітик даних
Median $73.4K
Інженер-механік
Median $100K
Інженер-хімік
$61.2K
Інженер-будівельник
$148K
Інженер-електрик
$163K
Людські ресурси
$114K
Інформаційний технолог (ІТ)
$80.4K
Консультант з менеджменту
$101K
Менеджер продукту
$114K
Менеджер програми
$163K
Менеджер проекту
$115K
Аналітик кібербезпеки
$153K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$239K
Архітектор рішень
$227K
Дослідник користувацького досвіду
$159K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в National Grid, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $238,800. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в National Grid, становить $130,800.

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