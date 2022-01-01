National Grid Зарплати

Діапазон зарплат National Grid коливається від $61,152 у загальній компенсації на рік для Інженер-хімік на нижньому кінці до $238,800 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників National Grid . Останнє оновлення: 7/27/2025