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National Bank of Canada
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National Bank of Canada Зарплати

Діапазон зарплат National Bank of Canada коливається від $52,273 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $135,245 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників National Bank of Canada. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $75.6K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик кібербезпеки
Median $82.5K
Фінансовий аналітик
Median $58.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Бізнес-аналітик
$53K
Аналітик даних
$52.3K
Менеджер з науки даних
$79K
Науковець даних
$78.3K
Інформаційний технолог (ІТ)
$63.9K
Інвестиційний банкір
$93.9K
Менеджер продукту
$88.4K
Менеджер програми
$108K
Менеджер проекту
$74.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$135K
Архітектор рішень
$94.3K
Технічний менеджер програми
$98K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в National Bank of Canada, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $135,245. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в National Bank of Canada, становить $79,000.

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