Natera Зарплати

Діапазон зарплат Natera коливається від $80,400 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $314,420 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Natera . Останнє оновлення: 7/27/2025