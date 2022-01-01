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Natera
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Natera Зарплати

Діапазон зарплат Natera коливається від $80,400 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $314,420 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Natera. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $186K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Менеджер продукту
Median $190K
Науковець даних
Median $130K

Інформатика охорони здоров'я

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $313K
Бізнес-аналітик
$80.4K
Аналітик даних
$93K
Фінансовий аналітик
$310K
Маркетинг
$189K
Аналітик кібербезпеки
$314K
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Часті запитання

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Natera je Аналітик кібербезпеки at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $314,420. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Natera je $188,940.

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