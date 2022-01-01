Довідник компаній
Morgan Stanley
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Morgan Stanley Зарплати

Діапазон зарплат Morgan Stanley коливається від $22,432 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $399,990 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Morgan Stanley. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
L3 $22.4K
L4 $33.4K
L5 $60.8K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Інженер даних

Бізнес-аналітик
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K
Інвестиційний банкір
Analyst $140K
Associate $246K
Vice President $330K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Науковець даних
L3 $131K
L4 $159K
L5 $253K

Кількісний дослідник

Менеджер продукту
L3 $177K
L4 $131K
L5 $197K
L6 $353K
Фінансовий аналітик
L3 $104K
L4 $125K
L5 $245K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $71.3K
L6 $100K
Інформаційний технолог (ІТ)
Median $135K
Менеджер проекту
Median $135K
Бухгалтер
Median $115K
Людські ресурси
Median $160K
Юридичний
Median $187K
Маркетинг
Median $120K
Архітектор рішень
Median $94.1K

Архітектор даних

Адміністративний асистент
$99.5K
Бізнес-операції
$91.5K
Менеджер з бізнес-операцій
$296K
Розвиток бізнесу
$92.5K
Обслуговування клієнтів
$50.1K
Успіх клієнта
$49.2K
Аналітик даних
$58.6K
Інженер з апаратного забезпечення
$400K
Консультант з менеджменту
$60.3K
Операційний маркетинг
$63.5K
Менеджер з дизайну продукту
$129K
Менеджер програми
$196K
Рекрутер
$161K
Регуляторні питання
$149K
Продажі
$151K
Аналітик кібербезпеки
$79.6K
Технічний менеджер програми
$125K
Дослідник користувацького досвіду
$99.5K
Венчурний капіталіст
$121K

Асоційований

Аналітик

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Morgan Stanley, є Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $399,990. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Morgan Stanley, становить $124,833.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Morgan Stanley

Пов'язані компанії

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси