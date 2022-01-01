Morgan Stanley Зарплати

Діапазон зарплат Morgan Stanley коливається від $22,432 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $399,990 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Morgan Stanley . Останнє оновлення: 7/25/2025