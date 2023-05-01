Довідник компаній
Mindbox
Mindbox Зарплати

Діапазон зарплат Mindbox коливається від $13,162 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $67,781 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Mindbox. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Бухгалтер
$22.6K
Дизайнер продукту
$38.2K
Менеджер проекту
$54.9K

Інженер-програміст
$13.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$67.8K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

