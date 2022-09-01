Middesk Зарплати

Діапазон зарплат Middesk коливається від $144,275 у загальній компенсації на рік для Бізнес-операції на нижньому кінці до $199,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Middesk . Останнє оновлення: 8/7/2025