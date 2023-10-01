Довідник компаній
Metyis
Metyis Зарплати

Діапазон зарплат Metyis коливається від $34,386 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $164,063 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Metyis. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Науковець даних
Median $58.2K
Бізнес-аналітик
$34.4K
Консультант з менеджменту
$164K

Менеджер продукту
$133K
Інженер з продажів
$80.4K
Інженер-програміст
$63.8K
Архітектор рішень
$73K
Часті запитання

The highest paying role reported at Metyis is Консультант з менеджменту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metyis is $73,013.

Інші ресурси