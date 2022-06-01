Merge Зарплати

Діапазон зарплат Merge коливається від $67,163 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $248,750 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Merge . Останнє оновлення: 7/30/2025