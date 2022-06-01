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Merge
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Merge Зарплати

Діапазон зарплат Merge коливається від $67,163 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $248,750 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Merge. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$67.2K
Людські ресурси
$249K
Менеджер продукту
$77.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Менеджер проекту
$111K
Продажі
$184K
Інженер-програміст
$106K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Merge, є Людські ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $248,750. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Merge, становить $108,508.

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