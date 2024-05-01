MediaMarktSaturn Зарплати

Діапазон зарплат MediaMarktSaturn коливається від $6,997 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $136,923 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників MediaMarktSaturn . Останнє оновлення: 7/24/2025