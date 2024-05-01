Довідник компаній
MediaMarktSaturn
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про MediaMarktSaturn, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    MediaMarktSaturn is Europe’s leading consumer electronics retailer with a focus on 'Experience Electronics', offering a diverse range of products, formats, and services to enhance customer experience.

    mediamarktsaturn.com
    Веб-сайт
    1979
    Рік заснування
    50,000
    Кількість працівників
    $10B+
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для MediaMarktSaturn

    Пов'язані компанії

    • Pinterest
    • Snap
    • Airbnb
    • PayPal
    • Stripe
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси