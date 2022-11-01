Довідник компаній
MediaKind
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

MediaKind Зарплати

Діапазон зарплат MediaKind коливається від $48,019 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $402,000 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників MediaKind. Останнє оновлення: 7/24/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Менеджер продукту
$179K
Продажі
$402K
Інженер-програміст
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Архітектор рішень
$48K
Технічний менеджер програми
$70.5K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в MediaKind, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $402,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в MediaKind, становить $179,100.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для MediaKind

Пов'язані компанії

  • SoFi
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Google
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси