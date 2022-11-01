MediaKind Зарплати

Діапазон зарплат MediaKind коливається від $48,019 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $402,000 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників MediaKind . Останнє оновлення: 7/24/2025