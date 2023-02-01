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Mediabrands
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Mediabrands Зарплати

Діапазон зарплат Mediabrands коливається від $11,726 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $103,515 для Адміністративний асистент на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Mediabrands. Останнє оновлення: 7/24/2025

$160K

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Адміністративний асистент
$104K
Бізнес-аналітик
$11.7K
Аналітик даних
$37.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Маркетинг
$84.8K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Mediabrands, є Адміністративний асистент at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $103,515. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Mediabrands, становить $61,238.

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