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MediaAlpha
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MediaAlpha Зарплати

Діапазон зарплат MediaAlpha коливається від $84,575 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $228,135 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників MediaAlpha. Останнє оновлення: 7/24/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$184K
Продажі
$84.6K
Інженер-програміст
$228K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

46 21
46 21
Технічний менеджер програми
$129K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в MediaAlpha, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $228,135. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в MediaAlpha, становить $156,475.

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