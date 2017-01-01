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Medecom
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    Medecom offers advanced medical imaging software solutions for radiology and mammography, designed to integrate seamlessly with industry standards and equipment, thereby improving workflow efficiency.

    https://medecom.fr
    Веб-сайт
    2000
    Рік заснування
    45
    Кількість працівників
    $1M-$10M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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