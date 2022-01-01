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Medallia
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Medallia Зарплати

Діапазон зарплат Medallia коливається від $68,072 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $298,500 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Medallia. Останнє оновлення: 7/23/2025

$160K

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Менеджер продукту
Median $193K
Інженер-програміст
Median $95.7K
Архітектор рішень
Median $140K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

45 21
45 21
Менеджер з бізнес-операцій
$266K
Бізнес-аналітик
$94.1K
Обслуговування клієнтів
$269K
Успіх клієнта
$119K
Менеджер з науки даних
$239K
Науковець даних
$119K
Фінансовий аналітик
$122K
Консультант з менеджменту
$241K
Маркетинг
$167K
Операційний маркетинг
$166K
Дизайнер продукту
$127K
Менеджер програми
$119K
Менеджер проекту
$68.1K
Рекрутер
$81.6K
Продажі
$299K
Інженер з продажів
$210K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$134K
Технічний менеджер програми
$227K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Medallia, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Medallia, становить $140,000.

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