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Medallia
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    Medallia provides Software-as-a-Service Customer Experience Management and Employee Experience Management software to hospitality, retail, financial services, high-tech, and business-to-business companies internationally.

    medallia.com
    Веб-сайт
    2001
    Рік заснування
    1,500
    Кількість працівників
    $250M-$500M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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