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Medable
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Medable Зарплати

Діапазон зарплат Medable коливається від $120,600 у загальній компенсації на рік для Технічний менеджер програми на нижньому кінці до $333,660 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Medable. Останнє оновлення: 7/23/2025

$160K

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Фінансовий аналітик
$125K
Дизайнер продукту
$294K
Менеджер продукту
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

45 21
45 21
Інженер-програміст
$128K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$334K
Технічний менеджер програми
$121K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Medable is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $333,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Medable is $139,553.

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