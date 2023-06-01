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Mech-Mind
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    Mech Mind Robotics is a Chinese company that specializes in AI+3D+intelligent industrial robot solutions. They focus on developing, producing, and selling 3D vision software and hardware products.

    http://en.mech-mind.net
    Веб-сайт
    2016
    Рік заснування
    Штаб-квартира

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