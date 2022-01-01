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McKinsey
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McKinsey Зарплати

Діапазон зарплат McKinsey коливається від $8,033 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $467,895 для Консультант з менеджменту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників McKinsey. Останнє оновлення: 8/4/2025

$160K

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Консультант з менеджменту
Business Analyst $122K
Senior Business Analyst $167K
Associate $224K
Senior Associate $224K
Engagement Manager $294K
Associate Partner $468K
Інженер-програміст
Software Engineer I $135K
Software Engineer II $177K
Senior Software Engineer I $214K
Senior Software Engineer II $230K
Principal Architect I $293K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Бізнес-аналітик
Business Analyst $123K
Senior Business Analyst $175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Науковець даних
Data Scientist $151K
Senior Data Scientist $203K
Associate $194K

Інформатика охорони здоров'я

Менеджер продукту
Product Manager $205K
Senior Product Manager $229K
Engagement Manager $259K
Principal $238K
Дизайнер продукту
Median $205K

UX-дизайнер

Аналітик даних
Median $130K
Венчурний капіталіст
Median $212K

Асоційований

Аналітик

Архітектор рішень
Median $277K

Архітектор даних

Архітектор хмарних технологій

Engagement Manager
Median $300K
Технічний менеджер програми
Median $275K
Менеджер з науки даних
Median $223K
Інформаційний технолог (ІТ)
Median $230K
Бухгалтер
$102K

Технічний бухгалтер

Актуарій
$236K
Адміністративний асистент
$8K
Бізнес-операції
$216K
Менеджер з бізнес-операцій
$313K
Розвиток бізнесу
$342K
Фінансовий аналітик
$246K

Аналітик ризиків

Людські ресурси
$40.5K
Інвестиційний банкір
$216K
Маркетинг
$33.8K
Інженер-механік
$127K
Менеджер з дизайну продукту
$287K
Менеджер програми
$161K
Менеджер проекту
$184K
Рекрутер
Median $130K
Інженер з продажів
$225K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$116K
Дослідник користувацького досвіду
$129K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в McKinsey, є Консультант з менеджменту at the Associate Partner level з річною загальною компенсацією $467,895. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в McKinsey, становить $213,239.

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