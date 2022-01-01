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McCain Foods
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McCain Foods Зарплати

Діапазон зарплат McCain Foods коливається від $21,025 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $121,605 для Аналітик даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників McCain Foods. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Адміністративний асистент
$67.7K
Бізнес-аналітик
$65.9K
Аналітик даних
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Інформаційний технолог (ІТ)
$65.8K
Продажі
$46.8K
Інженер-програміст
$21K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в McCain Foods, є Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $121,605. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в McCain Foods, становить $65,848.

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