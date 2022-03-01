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M.C. Dean
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M.C. Dean Зарплати

Діапазон зарплат M.C. Dean коливається від $79,600 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $135,675 для Аналітик даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників M.C. Dean. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $105K
Інженер-механік
Median $85.6K
Аналітик даних
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Інженер-електрик
$110K
Інженер з апаратного забезпечення
$81.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$79.6K
Дизайнер продукту
$131K
Менеджер проекту
$129K
Архітектор рішень
$94.5K
Дослідник користувацького досвіду
$101K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в M.C. Dean, є Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $135,675. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в M.C. Dean, становить $102,750.

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