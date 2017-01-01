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Luminous Power Technologies is a leading provider of home electrical solutions, specializing in innovative power backup and solar products designed to enhance comfort and happiness in every home.
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