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Luminous
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    Luminous Power Technologies is a leading provider of home electrical solutions, specializing in innovative power backup and solar products designed to enhance comfort and happiness in every home.

    http://www.luminousindia.com
    Веб-сайт
    1988
    Рік заснування
    3,000
    Кількість працівників
    $500M-$1B
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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