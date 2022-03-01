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Luminar Technologies
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Luminar Technologies Зарплати

Діапазон зарплат Luminar Technologies коливається від $48,925 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $190,950 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Luminar Technologies. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Аналітик даних
$111K
Інженер з апаратного забезпечення
$191K
Інженер-механік
$145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Інженер-програміст
$48.9K
Архітектор рішень
$176K
Технічний менеджер програми
$189K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Luminar Technologies RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

Най-високоплатената роля, докладвана в Luminar Technologies, е Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $190,950. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Luminar Technologies, е $160,560.

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