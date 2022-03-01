Luminar Technologies Зарплати

Діапазон зарплат Luminar Technologies коливається від $48,925 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $190,950 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Luminar Technologies . Останнє оновлення: 7/27/2025