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Loblaw Digital
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Loblaw Digital Зарплати

Діапазон зарплат Loblaw Digital коливається від $46,638 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $142,244 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Loblaw Digital. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer I $66.9K
Software Engineer II $99.6K
Senior Software Engineer $121K
Staff Software Engineer $122K

Інженер машинного навчання

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $114K
Технічний менеджер програми
Median $92K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $142K
Науковець даних
Median $91.9K
Бізнес-аналітик
$51.6K
Розвиток бізнесу
$105K
Аналітик даних
$71.7K
Менеджер з науки даних
$132K
Маркетинг
$115K
Дизайнер продукту
$97K
Менеджер проекту
$46.6K
Дослідник користувацького досвіду
$98.4K
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Часті запитання

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Loblaw Digital gemeldet wurde, ist Менеджер з розробки програмного забезпечення mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $142,244. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Loblaw Digital gemeldet wurde, beträgt $98,990.

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