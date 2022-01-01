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loanDepot
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loanDepot Зарплати

Діапазон зарплат loanDepot коливається від $81,590 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $162,185 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників loanDepot. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$81.6K
Науковець даних
$89.6K
Людські ресурси
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
Інформаційний технолог (ІТ)
$141K
Інженер-програміст
$162K
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Часті запитання

El rol més ben pagat informat a loanDepot és Інженер-програміст at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,185. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a loanDepot és de $140,700.

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