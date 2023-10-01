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LMAX Group
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LMAX Group Зарплати

Діапазон зарплат LMAX Group коливається від $102,046 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $139,029 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників LMAX Group. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $117K
Менеджер продукту
$139K
Рекрутер
$122K

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Аналітик кібербезпеки
$102K
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Часті запитання

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di LMAX Group ialah Менеджер продукту at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $139,029. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di LMAX Group ialah $119,745.

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