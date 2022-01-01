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LiveRamp
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LiveRamp Зарплати

Діапазон зарплат LiveRamp коливається від $91,958 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $371,287 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників LiveRamp. Останнє оновлення: 7/31/2025

$160K

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Інженер-програміст
L3 $178K
L4 $212K
L5 $296K
Менеджер продукту
L4 $206K
L5 $291K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $280K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Науковець даних
Median $147K
Інженер з продажів
Median $218K
Бухгалтер
$98.3K
Адміністративний асистент
$94.5K
Менеджер з бізнес-операцій
$136K
Бізнес-аналітик
$102K
Розвиток бізнесу
Median $260K
Успіх клієнта
$109K
Аналітик даних
$210K
Менеджер з науки даних
$236K
Фінансовий аналітик
$252K
Людські ресурси
$133K
Маркетинг
$343K
Операційний маркетинг
$92K
Дизайнер продукту
$259K
Менеджер проекту
$371K
Рекрутер
$137K
Продажі
$143K
Архітектор рішень
$268K

Архітектор даних

Технічний менеджер програми
$235K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У LiveRamp RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (6.25% щоквартально)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в LiveRamp, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $371,287. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в LiveRamp, становить $211,132.

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