LINE Зарплати

Діапазон зарплат LINE коливається від $19,962 у загальній компенсації на рік для Копірайтер на нижньому кінці до $73,376 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників LINE . Останнє оновлення: 7/26/2025