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LINE
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LINE Зарплати

Діапазон зарплат LINE коливається від $19,962 у загальній компенсації на рік для Копірайтер на нижньому кінці до $73,376 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників LINE. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
L1 $41K
L2 $55.2K
L3 $61.3K
L4 $71.4K
Бізнес-аналітик
$59.6K
Копірайтер
$20K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Науковець даних
$73.4K
Маркетинг
$25.1K
Дизайнер продукту
$42K
Менеджер продукту
$64K
Менеджер програми
$35.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$63.9K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в LINE, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $73,376. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в LINE, становить $57,385.

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