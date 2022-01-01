Lam Research Зарплати

Діапазон зарплат Lam Research коливається від $22,940 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $331,335 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Lam Research . Останнє оновлення: 7/30/2025