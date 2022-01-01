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Lam Research
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Lam Research Зарплати

Діапазон зарплат Lam Research коливається від $22,940 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $331,335 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Lam Research. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-механік
Median $163K

Інженер виробництва

Інженер-мехатронік

Інженер з апаратного забезпечення
Median $170K

Інженер радіочастот

Інженер-хімік
Median $178K

Інженер процесів

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Інженер-програміст
Median $159K
Технічний менеджер програми
Median $155K
Науковець даних
Median $190K
Process Engineer
Median $195K
Менеджер програми
Median $212K
Менеджер продукту
Median $180K
Дизайнер продукту
Median $183K
Бізнес-аналітик
Median $101K
Менеджер проекту
Median $150K
Адміністративний асистент
$22.9K
Бізнес-операції
$331K
Обслуговування клієнтів
$95.1K
Аналітик даних
$226K
Інженер-електрик
$130K
Фінансовий аналітик
$101K
Інформаційний технолог (ІТ)
$141K
Юридичний
$293K
Маркетинг
$205K
Інженер з матеріалознавства
$191K
Інженер-оптик
$301K
Аналітик кібербезпеки
$124K
Архітектор рішень
$101K
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Графік вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип акції
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% нараховується в 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% нараховується в 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% нараховується в 3rd-РІК (33.30% щорічно)

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Часті запитання

El rol més ben pagat informat a Lam Research és Бізнес-операції at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $331,335. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Lam Research és de $170,000.

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