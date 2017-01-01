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Lake County Schools serves over 40,000 students in Florida, offering a rigorous curriculum and diverse learning opportunities to prepare them for success in post-secondary education and the workforce.
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