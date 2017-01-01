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Lake County Schools
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    Lake County Schools serves over 40,000 students in Florida, offering a rigorous curriculum and diverse learning opportunities to prepare them for success in post-secondary education and the workforce.

    lake.k12.fl.us
    Веб-сайт
    2,500
    Кількість працівників
    $500M-$1B
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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