L3Harris Зарплати

Діапазон зарплат L3Harris коливається від $34,387 у загальній компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому кінці до $170,833 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників L3Harris . Останнє оновлення: 7/30/2025