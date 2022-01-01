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L3Harris
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L3Harris Зарплати

Діапазон зарплат L3Harris коливається від $34,387 у загальній компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому кінці до $170,833 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників L3Harris. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-програміст
Associate Software Engineer $97.3K
Senior Associate Software Engineer $106K
Specialist Software Engineer $118K
Senior Specialist Software Engineer $139K
Lead Software Engineer $161K
Scientist Software Engineering $171K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер мережевих технологій

Інженер з забезпечення якості

Інженер виробничого програмного забезпечення

Системний інженер

Інженер з апаратного забезпечення
Associate Hardware Engineer $83K
Senior Associate Hardware Engineer $97.9K
Specialist Hardware Engineer $109K

FPGA-інженер

Інженер радіочастот

Інженер-механік
Associate Mechanical Engineer $82K
Senior Associate Mechanical Engineer $91K
Specialist Mechanical Engineer $110K
Senior Specialist Mechanical Engineer $135K

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Інженер-електрик
Median $145K
Менеджер проекту
Median $81K
Науковець даних
Median $123K
Менеджер програми
Median $150K
Фінансовий аналітик
Median $80K
Менеджер продукту
Median $98K
Аналітик кібербезпеки
Median $108K
Архітектор рішень
Median $155K

Архітектор даних

Бухгалтер
$60.2K
Інженер-авіакосмічної галузі
$141K
Бізнес-аналітик
$67.7K
Розвиток бізнесу
$102K
Аналітик даних
$79.6K
Людські ресурси
$118K
Інформаційний технолог (ІТ)
$148K
Інженер-оптик
$92K
Дизайнер продукту
$86.4K
Інженер з продажів
$34.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$105K
Технічний менеджер програми
$169K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в L3Harris, є Інженер-програміст at the Scientist Software Engineering level з річною загальною компенсацією $170,833. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в L3Harris, становить $106,413.

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