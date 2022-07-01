Kyruus Зарплати

Діапазон зарплат Kyruus коливається від $135,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $184,075 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kyruus . Останнє оновлення: 7/30/2025