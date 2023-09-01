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Kubrick Group
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Kubrick Group Зарплати

Діапазон зарплат Kubrick Group коливається від $41,583 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $134,838 для Технічний письменник на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kubrick Group. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $41.6K

Інженер даних

Науковець даних
$67.8K
Графічний дизайнер
$82.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Архітектор рішень
$58.4K
Технічний письменник
$135K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Kubrick Group, є Технічний письменник at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,838. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Kubrick Group, становить $67,795.

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