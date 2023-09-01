Kubrick Group Зарплати

Діапазон зарплат Kubrick Group коливається від $41,583 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $134,838 для Технічний письменник на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kubrick Group . Останнє оновлення: 7/26/2025