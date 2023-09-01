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Kubota & Basol LLP is a full-service patent law firm that provides high-quality patent legal services with the agility and flexibility to sustainably meet their clients' patent needs into the future.
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