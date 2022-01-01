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Kry
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Kry Зарплати

Діапазон зарплат Kry коливається від $56,457 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $108,340 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kry. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $56.5K
Копірайтер
$72.1K
Дизайнер продукту
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер продукту
$83.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$86.8K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Kry, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $108,340. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Kry, становить $83,248.

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