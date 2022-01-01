Kry Зарплати

Діапазон зарплат Kry коливається від $56,457 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $108,340 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kry . Останнє оновлення: 7/25/2025