Kroger Зарплати

Діапазон зарплат Kroger коливається від $33,446 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $211,050 для Операційний маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Kroger. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Менеджер продукту
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Дизайнер продукту
Median $135K

UX-дизайнер

Інформаційний технолог (ІТ)
Median $99.5K
Науковець даних
Median $118K
Менеджер проекту
Median $170K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $186K
Бухгалтер
$80.6K

Технічний бухгалтер

Адміністративний асистент
$50.7K
Менеджер з бізнес-операцій
$126K
Бізнес-аналітик
$33.4K
Обслуговування клієнтів
$78.6K
Успіх клієнта
$75.4K
Аналітик даних
$60.3K
Фінансовий аналітик
$95.5K
Консультант з менеджменту
$191K
Маркетинг
$94.3K
Операційний маркетинг
$211K
Менеджер програми
$169K
Рекрутер
$74.9K
Продажі
$86.7K
Аналітик кібербезпеки
$69.7K
Дослідник користувацького досвіду
$191K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Kroger, є Операційний маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Kroger, становить $112,381.

