JOBY Зарплати

Діапазон зарплат JOBY коливається від $166,600 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $216,075 для Інженер-механік на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників JOBY . Останнє оновлення: 7/29/2025