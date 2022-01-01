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Jobvite
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Jobvite Зарплати

Діапазон зарплат Jobvite коливається від $19,869 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $320,888 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jobvite. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Менеджер продукту
$48.4K
Продажі
$321K
Інженер-програміст
$19.9K

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Jobvite, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $320,888. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Jobvite, становить $48,379.

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