Jitterbit Зарплати

Діапазон зарплат Jitterbit коливається від $79,884 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $196,000 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jitterbit . Останнє оновлення: 7/29/2025