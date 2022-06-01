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Jitterbit
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Jitterbit Зарплати

Діапазон зарплат Jitterbit коливається від $79,884 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $196,000 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jitterbit. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$178K
Фінансовий аналітик
$196K
Інженер-програміст
$174K

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Архітектор рішень
$79.9K
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Часті запитання

El rol més ben pagat informat a Jitterbit és Фінансовий аналітик at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $196,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Jitterbit és de $176,115.

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