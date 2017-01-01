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JANUS Research Group
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    JANUS Research Group offers innovative services and solutions focused on technological enhancements, specializing in acquisition, modeling and simulation, cyber security, and software development.

    janusresearch.com
    Веб-сайт
    630
    Кількість працівників
    $100M-$250M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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