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JANUS Research Group offers innovative services and solutions focused on technological enhancements, specializing in acquisition, modeling and simulation, cyber security, and software development.
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