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January Technologies
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January Technologies Зарплати

Діапазон зарплат January Technologies коливається від $142,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $310,545 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників January Technologies. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $142K
Людські ресурси
$242K
Операції з персоналом
$281K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$311K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в January Technologies, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $310,545. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в January Technologies, становить $261,803.

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