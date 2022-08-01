January Technologies Зарплати

Діапазон зарплат January Technologies коливається від $142,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $310,545 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників January Technologies . Останнє оновлення: 7/25/2025