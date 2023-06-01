Jane Technologies Зарплати

Діапазон зарплат Jane Technologies коливається від $160,800 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $266,325 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jane Technologies . Останнє оновлення: 7/26/2025