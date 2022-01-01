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Jamf
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Jamf Зарплати

Діапазон зарплат Jamf коливається від $19,058 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $201,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jamf. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $139K

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $201K
Бухгалтер
$68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Розвиток бізнесу
$143K
Обслуговування клієнтів
$81.7K
Аналітик даних
$107K
Інформаційний технолог (ІТ)
$19.1K
Дизайнер продукту
$75.4K
Менеджер продукту
$63.3K
Продажі
$36K
Інженер з продажів
$97.5K
Аналітик кібербезпеки
$141K
Архітектор рішень
$70.4K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Jamf RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Jamf, ir Менеджер з розробки програмного забезпечення ar gada kopējo atalgojumu $201,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Jamf, ir $81,698.

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