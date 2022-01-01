Jamf Зарплати

Діапазон зарплат Jamf коливається від $19,058 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $201,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jamf . Останнє оновлення: 7/26/2025