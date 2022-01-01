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Jamf
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    Jamf is a software company that is the developer of Jamf Pro, an application used by system administrators to configure and automate IT administration tasks for macOS, iOS, and tvOS devices.

    jamf.com
    Веб-сайт
    2002
    Рік заснування
    2,250
    Кількість працівників
    Штаб-квартира

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