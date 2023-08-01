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jambit
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    jambit is a software service provider that offers the conception and development of tailor-made software solutions. They rely on solid industry expertise and state-of-the-art technological know-how.

    https://jambit.com
    Веб-сайт
    1999
    Рік заснування
    302
    Кількість працівників
    $50M-$100M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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