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Jama Software
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Jama Software Зарплати

Діапазон зарплат Jama Software коливається від $8,524 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст in India на нижньому кінці до $239,190 для Маркетинг in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jama Software. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Графічний дизайнер
$80.4K
Маркетинг
$239K
Інженер-програміст
$8.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Jama Software, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $239,190. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Jama Software, становить $80,400.

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