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Jaguar Land Rover
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Jaguar Land Rover Зарплати

Діапазон зарплат Jaguar Land Rover коливається від $26,743 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $140,998 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jaguar Land Rover. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $26.7K
Науковець даних
Median $72.2K
Інженер-механік
Median $61.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Бізнес-аналітик
$42.2K
Менеджер з науки даних
$141K
Інженер-електрик
$66.1K
Інженер з апаратного забезпечення
$49.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$78K
Дизайнер продукту
$74.6K
Менеджер продукту
$97.6K
Менеджер проекту
$73.7K
Продажі
$72.2K
Аналітик кібербезпеки
$88.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$131K
Архітектор рішень
$74.1K
Технічний менеджер програми
$99.9K
Дослідник користувацького досвіду
$140K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Jaguar Land Rover, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $140,998. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Jaguar Land Rover, становить $74,145.

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