Jaguar Land Rover Зарплати

Діапазон зарплат Jaguar Land Rover коливається від $26,743 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $140,998 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Jaguar Land Rover . Останнє оновлення: 7/25/2025