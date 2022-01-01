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Jaguar Land Rover
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    Jaguar Land Rover Automotive PLC is the holding company of Jaguar Land Rover Limited, and is a British multinational automotive company which produces luxury vehicles and sport utility vehicles.

    jaguarlandrover.com
    Веб-сайт
    2008
    Рік заснування
    810
    Кількість працівників
    $10B+
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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