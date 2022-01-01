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Jaguar Land Rover Automotive PLC is the holding company of Jaguar Land Rover Limited, and is a British multinational automotive company which produces luxury vehicles and sport utility vehicles.
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