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Jacksonville Transportation Authority
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    At JTA we strive to improve Northeast Florida’s economy, environment and quality of life by providing safe, reliable, efficient and sustainable multimodal transportation services and facilities.

    jtafla.com
    Веб-сайт
    1971
    Рік заснування
    480
    Кількість працівників
    $50M-$100M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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