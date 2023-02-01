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At JTA we strive to improve Northeast Florida’s economy, environment and quality of life by providing safe, reliable, efficient and sustainable multimodal transportation services and facilities.
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