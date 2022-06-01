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Introhive
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Introhive Зарплати

Діапазон зарплат Introhive коливається від $51,228 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $66,257 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Introhive. Останнє оновлення: 7/26/2025

$160K

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Дизайнер продукту
$66.3K
Менеджер проекту
$51.2K
Інженер-програміст
$62.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Introhive, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $66,257. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Introhive, становить $62,692.

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